Flamengo não empolga e empata com o Goiás antes da final da Copa do Brasil

Com nove desfalques e vivendo crise técnica, Sampaoli inovou com Rossi e Pablo no time titular. O goleiro fez a estreia, e o zagueiro praticamente não foi utilizado pelo treinador.

O Flamengo agora volta as forças para a volta da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no domingo (24), às 16h (de Brasília), no Morumbi — o time carioca perdeu a ida no Maracanã por 1 a 0. O Goiás só volta a entrar em campo na segunda-feira, dia 2, às 20h, diante do Botafogo, fora de casa.

Como foi o jogo

O Flamengo fez um jogo com a bola nos pés, mas pouco produziu. O primeiro tempo teve nenhuma emoção e o Rubro-Negro encontrou dificuldades para conectar passes e boas jogadas. A primeira, e única, finalização aconteceu somente com 22 minutos.

O Goiás não se preocupou em ficar com a bola, mas aproveitou erros do Flamengo para tentar chegar. Nada que tenha feito o goleiro Rossi trabalhar de fato, com chutes para fora ou muito fracos.

A etapa inicial terminou com somente três finalizações (duas do Goiás e uma do Flamengo). O Rubro-Negro, vale lembrar, não chutou uma vez ao gol no primeiro tempo do jogo de ida da final da Copa do Brasil e seguiu com os mesmos problemas.