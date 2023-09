James vive montanha-russa em 90 min no São Paulo e colega revela incômodo

James aproveitou uma bobeira da defesa para fazer seu primeiro gol no único jogo em que atuou durante os 90 minutos até então. Trabalhando seu condicionamento físico desde que chegou, ele só havia sido titular em dois dos cinco duelos que disputou, tendo sido substituído no decorrer da partida.

James Rodriguez, do São Paulo, desperdiçou pênalti no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O jogador de 32 anos disse estar feliz por marcar e "pronto para ajudar", mas lamentou a "falta de sorte" do São Paulo na derrota por 2 a 1 no Morumbi. "Estou feliz por fazer o primeiro gol aqui, mas triste porque time perdeu. Acho fizemos uma grande partida, mas hoje não tivemos sorte. Estou bem, pronto para ajudar sempre, em qualquer jogo, seja no Brasileirão ou na Copa do Brasil", afirmou após a partida.

O volante Luan revelou que James está incomodado com os pênaltis que desperdiçou. O camisa 8 fez elogios e contou que o companheiro está se cobrando para melhorar.

James sabe o potencial, a qualidade e o apoio que ele tem. Jogador de nível de Copa [do Mundo]. Ele está preocupado e ficou chateado por ter perdido o pênalti. É um cara experiente e, mesmo passando pela Europa, está se cobrando. Isso é importante. Luan, na zona mista

Sequência e paciência

Zé Welison, do Fortaleza, comemora após marcar contra o São Paulo, pelo Brasileirão Imagem: Diogo Reis/Agif

Apesar de ainda não ter emplacado, o meia deixou boa impressão para o jogo decisivo da Copa do Brasil. Ele se entregou na partida, mostrando esforço até o final em busca uma reação contra o Fortaleza e que pode ser uma peça importante para o segundo jogo da final contra o Flamengo— seja como titular ou vindo do banco de reservas.