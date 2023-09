SPFC: James volta a perder pênalti no Morumbi, mas desencanta após bobeada

Na ocasião, James chutou à meia-altura e acabou "consagrando" o goleiro João Ricardo, que espalmou sem grandes dificuldades. O lance ocorreu aos 20 minutos do 1° tempo de partida.

Classificação e jogos Brasileirão

O gol em que o colombiano desperdiçou a cobrança é o mesmo em que ele frustrou os torcedores no duelo contra a LDU, válido pela Sul-Americana. Naquele dia, James chutou a bola para fora e acabou prejudicando a equipe, que foi eliminada.

O atleta de Dorival Júnior viveu novo drama oito menos depois do pênalti de hoje: em cobrança de falta, ele carimbou a trave do Fortaleza.

O 2° tempo, no entanto, foi diferente para o colombiano. Já na casa dos 32 minutos, ele aproveitou desarme de Juan em bobeada do Fortaleza e superou João Ricardo — desta vez, à direita das cabines de transmissão.

O gol foi o primeiro de James com a camisa do São Paulo e serviu para explodir o Morumbi. O placar, no entanto, acabou com derrota dos mandantes.

Siga o UOL Esporte no

James cita falta de sorte e se diz pronto para ajudar

James Rodríguez, do São Paulo, no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão Imagem: Matheus Tahan/Agência Estado

O meia colombiano lamentou a "falta de sorte" do São Paulo na derrota para o Fortaleza, mas celebrou ter desencantado e ainda falou sobre sua situação física antes da decisão da Copa do Brasil.