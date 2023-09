Sampaoli indica mudanças no Fla para a final e diz que terá 'trio de peso'

O comandante argentino disse que o trio ofensivo tem capacidade de decidir jogos, mas que se preocupa com o comportamento sem bola deles, pela falta de "compromisso defensivo".

O técnico também espera que o Flamengo possa ter um jogo de mais posse de bola, pois o São Paulo é uma equipe que joga no erro do adversário. Segundo ele, os tricolores também têm bons jogadores e um técnico que gosta de atacar.

Flamengo e São Paulo jogam logo mais, às 16h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pelo jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. A volta será no Morumbi, no próximo domingo (24).

O que ele disse

Normalmente, há uma estrutura com e sem bola que permite esses [três] jogadores fazer diferentes funções. O mais preocupante é como o time se comporta sem a bola, porque esses jogadores não tem tanto compromisso defensivo. Mas interpreto que são jogadores que decidem pelo seu próprio peso. Temos que confiar neles.

explicou Sampaoli