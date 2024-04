Conheça Igor Thiago, o brasileiro com mais gols no mundo nesta temporada

Atuando no futebol belga, pelo Club Brugge, Igor Thiago é o brasileiro com mais gols e participações em gols no mundo na atual temporada. De acordo com o Sofascore, em 51 jogos, ele balançou as redes em 28 oportunidades e distribuiu seis assistências.

Nesta temporada, o centroavante de apenas 22 anos precisa de apenas 109 minutos em campo para participar de um gol. Ele ainda conta com 116 finalizações (51 no gol), 117 duelos aéreos ganhos e quatro penalidades sofridas.