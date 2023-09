Bebê é retirado de briga em meio a arame farpado em jogo na Argentina; veja

Um bebê teve de passar pelo arame farpado da arquibancada em meio à confusão, como mostraram imagens da transmissão local.

😢 Tristísima imagen en Godoy Cruz - Belgrano, de un bebé evacuado entre alambres de púa que recorrerá el mundo. pic.twitter.com/fbmoJT1uoC -- Lisandro Santangelo (@lichasantangelo) September 17, 2023

O que aconteceu

Segundo a imprensa local, alguns torcedores do Godoy Cruz que não tinham ingressos para o jogo tentaram entrar no estádio Malvinas Argentinas, e então se iniciou o confronto com a polícia.

Os agentes de segurança usaram o gás lacrimogêneo para afastar os torcedores, o que chamou a atenção do goleiro do clube local. A partida foi paralisada.