Dirigente do Internacional fala sobre prejuízos com chuvas no Rio Grande do Sul

Em entrevista concedida nesta sexta-feira para a Rádio Grenal, Gabriel Nunes, vice-presidente de Patrimônio do Internacional, falou sobre como as chuvas têm afetado o clube e a cidade de Porto Alegre nos últimos dias.

Com o preocupante crescimento do volume pluviométrico nos últimos dias no estado do Rio Grande do Sul, o futebol não deixou de ser afetado. O duelo entre Inter e Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil, marcado para a última quarta-feira (1), teve de ser adiado pela CBF por pedido do governo gaúcho, para zelar pela integridade física de todos os envolvidos com a partida.