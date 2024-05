Médica analisa lesão de Pablo Maia, do São Paulo, e detalha processo de recuperação

O volante Pablo Maia, do São Paulo, sofreu uma grave lesão na coxa esquerda, durante treino no CT da Barra Funda, e foi submetido a uma cirurgia na última quarta-feira. De acordo com a médica Dra Flávia Magalhães, com mais de 20 anos de experiência no futebol, a sobrecarga muscular é a principal causa deste tipo de contusão.

"A principal causa da lesão nesse músculo é a sobrecarga muscular. Quando os isquiotibiais não resistem à força realizada pelo quadríceps (músculo anterior da coxa), eles podem se romper, como no caso do Pablo Maia. Aí é necessária a cirurgia , seja para inserir o músculo e tendão, seja para unir partes do músculo, ou para inserir o tendão no osso", disse.

Durante a carreira, Flávia acumula passagens por Atlético-MG, América-MG e Seleção Brasileira feminina. Com experiência no tratamento deste tipo de situação, ela detalhou o processo de recuperação do volante.