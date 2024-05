Conmebol define árbitros para jogos da quarta rodada da Sul-Americana

Já na região Sul do país, se encontram Athletico-PR e Internacional. Por parte do Furacão, o duelo da próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Deportivo Rayo Zuliano-VEN, será comandado pelo equatoriano Bryan Loayza, enquanto o argentino Jorge Balino será o responsável pelo VAR. Já o Colorado, que visita o Real Tomayapo-BOL na terça-feira, às 21h (de Brasília), terá seu confronto apitado pelo uruguaio Mathias de Armas, e Joel Alarcón, do Peru, no VAR.

O Cabuloso, por sua vez, duela com o Alianza-COL, fora de casa, também na terça-feira. A partida, que acontece às 21h30 (de Brasília), terá a dupla argentina Andrés Melos (árbitro do jogo) e Andrés Melos (árbitro do VAR) comandando o jogo.

Por fim, o duelo do Fortaleza na quarta-feira, contra o Real Potosí-BOL, às 21h (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, será apitado por Álex Cajas-EQU e Juan Andrade-EQU, enquanto o paraguaio Derlis López (árbitro principal) e o uruguaio Antonio García (árbitro do VAR), comandam o confronto entre Cuiabá e Metropolitanos-VEN, que será realizado na quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal.