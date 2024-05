Com gol diante do Botafogo-SP, Rony encerrou jejum de 11 jogos sem marcar pelo Palmeiras

Na noite da última quinta-feira, o atacante Rony marcou o gol que abriu o caminho da vitória por 2 a 1 do Palmeiras contra o Botafogo-SP pela terceira fase da Copa do Brasil. Com esse tento, o camisa 10 encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar pela equipe.

Rony havia marcado um gol pela última vez no dia 9 de março. Na ocasião, ele anotou o gol da vitória palmeirense por 1 a 0 justamente sobre o Botafogo-SP. A partida erra válida pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Nesta temporada, Rony disputou 24 jogos pelo Palmeiras, sendo oito como titular. Além disso, o camisa 10 anotou três gols e deu duas assistência. Contra o time de Ribeirão Preto, o atacante saiu do banco de reservas no intervalo e marcou aos 11 minutos.