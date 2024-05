Cruzeiro confirma Paulo Pelaipe como diretor executivo

A mudança já é resultado da venda recente da SAF do Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno transferiu os 90% que tinha do controle da sociedade para o empresário Pedro Lourenço, que promete uma revolução para levar o time de volta ao protagonismo no futebol brasileiro.

Pelaipe já esteve em projetos vencedores no futebol. No Flamengo, participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América de 2019. No Grêmio, venceu a Copa do Brasil de 2001 e foi vice da Libertadores em 2007.