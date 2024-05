Jogo entre Santos e Grêmio pelo Brasileirão feminino é adiado devido às chuvas em Porto Alegre

O jogo entre Santos e Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino, foi adiado. O embate estava marcado para terça-feira, na Vila Belmiro.

O evento foi cancelado devido as fortes chuvas que vêm ocorrendo em Porto Alegre nos últimos dias. Ainda não foi definida uma nova data. O duelo entre Internacional e Ferroviária também foi adiado.

"O Santos FC se une aos pedidos de doação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O canal de doações foi reativado para a conta SOS Rio Grande do Sul. As doações podem ser realizadas via CNPJ: 92.958.800/0001-38. Estamos todos juntos em prol do povo gaúcho!", escreveu o time paulista no X.