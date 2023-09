Duelo para entrar nos trilhos: Série D terá um campeão vindo das ferrovias

Jogadores da Ferroviária comemoram gol em jogo da Série D Imagem: Reprodução/Instagram/afeoficial

Por três vezes consecutivas, de 1967 a 1969, foi campeã do Interior. Revelou jogadores como Dudu, que formou dupla com Ademir da Guia no Palmeiras, seu sobrinho Júnior, que também atuou no Palmeiras e que, agora como treinador, é conhecido como Dorival Júnior, e Bazzani, o grande craque que não teve sucesso no Corinthians.

O final dos anos 90 coincidiu com a grande decadência da Ferroviária, que chegou à quarta divisão do Campeonato Paulista. Em 2003, em meio à crise, foi criada a Ferroviária Futebol S/A para cuidar do gerenciamento do clube. Em 2015, após 19 anos, voltou à série A do Paulista.

Hoje, o clube pertence ao empresário Giuliano Bertolucci e seu filho, Filippo. Caiu para a série B do Paulista e teve um início ruim na Série D do Brasileiro. Trocou de treinador e as coisas entraram nos eixos. Com Alexandre Lopes, que era do sub-20, a Ferroviária se classificou em último lugar em seu grupo e passou a disputar o acesso sempre no campo adversário. Assim, eliminou Hercílio Luz, Anápolis, Souza e Athletic. E está na final.

O Ferroviário que se cuide, mas se depender da campanha, é o favorito. Como foi o primeiro em seu grupo, passou a decidir sempre em casa, ao contrário do rival pelo título. Eliminou Princesa do Solimões, do Amazonas, Nacional da Paraíba, Maranhão e Caxias, confirmando o acesso.

A Série C está garantida, mas é, segundo o presidente Aderson Maia, apenas um passo. "Queremos o título, é claro, mas estamos de olho na Série B em 2025".