Conmebol sorteia grupos da Libertadores Feminina; veja como ficou

A Libertadores vai acontecer de 5 a 21 de outubro, na Colômbia, com 16 equipes participantes. Os jogos serão disputados em mandos únicos.

O Palmeiras, atual campeão continental, entrou como cabeça de chave do Grupo A. Já o Independiente Santa Fé ocupa automaticamente a posição de cabeça de chave do Grupo B por ser o campeão nacional do país-sede.

Corinthians e Boca Juniors aparecem no pote 1 como melhores representantes das associações mais bem posicionadas no ranking da Conmebol (Brasil e Argentina, respectivamente). O sorteio definiu qual dos clubes seria o cabeça de chave do Grupo C e do Grupo D.

Como ficaram os grupos

Grupo A: Palmeiras, Barcelona (EQU), Caracas (VEN) e Atlético Nacional (COL)

Grupo B: Independiente Santa Fé (COL), Olimpia (PAR), Universitario (PER) e Universidad de Chile