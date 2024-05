Fluminense marca de pênalti, bate o Avaí e se afasta do Z-4 no Brasileirão Feminino

Em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Fluminense derrotou o Avaí Kindermann pelo placar de 1 a 0 e conquistou sua terceira vitória na competição. O resultado ainda fez com que o time carioca abrisse quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento do torneio.

A partida

Jogando em casa, o Fluminense iniciou o confronto pressionando o adversário em busca do seu gol. Na marca de 15 minutos, a arbitragem assinalou um pênalti para a equipe carioca e a atacante Lurdinha bateu cruzado para abrir o placar. Mais tarde, o time quase ampliou com a zagueira e capitã Gislaine, que cabeceou firme, mas parou na boa defesa da goleira Maike.

No segundo tempo, o Avaí passou a ter mais a posse da bola e sair para o ataque na tentativa de igualar a disputa. Porém, as catarinenses encontraram muita dificuldade em furar a defesa do Tricolor e transformar as suas investidas em grandes oportunidades de gol. A melhor chance do Kindermann ocorreu apenas aos 42 minutos da etapa final, quando uma finalização bem colocada saiu à esquerda da meta defendida pela goleira Amanda Coimbra. No fim, a meia Carol Chaves, do Fluminense, quase ampliou na cobrança de falta.