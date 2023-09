Hernan: São Paulo acredita que título da Copa do Brasil fará Lucas ficar

André Hernan contou no De Primeira que a final da Copa do Brasil será decisiva para a permanência de Lucas Moura no São Paulo. Segundo ele, a diretoria tricolor usará a vaga na Libertadores como trunfo para convencer o ídolo a renovar seu contrato-relâmpago.

Lucas vai renovar com o São Paulo?: "Depende muito do que o São Paulo vai disputar no ano que vem. A questão do Lucas é muito simples: o São Paulo vai trabalhar o planejamento de 2024 a partir do momento que eles tiverem certeza do que vão disputar no ano que vem. É óbvio que, se você disputar uma Libertadores em 2024, na fase de grupos, sendo campeão nacional com 70 milhões de premiação no bolso, o São Paulo vai ser muito mais agressivo no mercado. O São Paulo vai ter muito mais armas para convencer o Lucas a ficar e fazer um novo contrato para disputar a Libertadores".

'São Paulo tem uma estratégia para convencer o Lucas a ficar': "Há um caminho a ser percorrido nessa final de Copa do Brasil, mas também há um caminho a ser percorrido no Brasileirão. O que eu ouço é: 'o São Paulo não sendo campeão da Copa do Brasil, mas melhorando no Brasileirão e chegando na Libertadores, você pode chegar e falar: Lucas, você é um cara que quer tanto ser campeão, vamos tentar a Libertadores'. Então, o São Paulo tem uma estratégia montada para convencer o Lucas a ficar no fim do ano, mas vai depender muito do que vai disputar. É claro que, sendo campeão da Copa do Brasil com 70 milhões no bolso, fica muito mais fácil, inclusive será mais agressivo no mercado trazendo peças".