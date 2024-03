Textor mistura acusações aleatórias para gerar suspeita sobre Brasileiro

Mas é extremamente irresponsável associar sejam lá que indícios o dirigente norte-americano tem com acusações sobre o Brasileiro-2023 sem que exista um vínculo real. E ele está fazendo isso ao criar um quadro confuso em que joga lama para todo lado, fingindo posar de pessoa que quer proteger o futebol.

Até agora ele só baseia seus ataques ao campeonato no relatório da empresa "Good Game", até então desconhecida, afirmando haver manipulações de arbitragem sem nenhuma prova. Trata-se de trabalho feito por Inteligência Artificial. A Justiça Desportiva já arquivou a denúncia baseada nisso. Detalhe: a empresa Sports Radar, conhecida mundialmente por verificar manipulações em jogos para apostas e contratada da CBF, não constatou nada suspeito no Brasileiro-2023.

Imaginemos a seguinte hipótese: Textor é dono de uma franquia da NBA e começa a lançar seguidas suspeitas de manipulações contra a liga. Não apresenta nenhuma prova além de um discurso misturando fatos aleatórios. As declarações têm destaque, mancham a competição e depreciam seu valor. A consequência seria perda em contratos de TV, publicidade, etc.

Será que esse tipo de atitude passaria impune? Outros donos de franquia e a própria administração da NBA assistiriam calados a uma pessoa atacar o produto sem base? Será que na Premier League, onde Textor tem percentual sobre o Crystal Palace, acusações dessas seriam relevadas?

Está na hora de Textor ser cobrado de fato pelas suas declarações. Se não tiver nada a apresentar, que seja punido de forma dura. Há problemas com a arbitragem brasileira e com manipulação de jogos com ligações com apostas, fato. Mas isso precisa ser tratado de forma séria, e não na base da bravata e para justificar o próprio fracasso esportivo.