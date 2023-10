O atleta pode ficar de 6 meses a 10 meses parado por conta da gravidade do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho.

Primeiro, o regulamento de indenização prevê que o total pago pela Fifa para todos os clubes em um ano é de 80 milhões de euros (R$ 426 milhões). Além disso, há um limite de 7,5 milhões de euros (R$ 40 milhões) por jogador.

Para completar, uma regra do programa da Fifa prevê que o valor da indenização só pode ser pago se houver ainda fundo disponível para aquela ano. Ou seja, se ocorreram contusões em excesso nos meses iniciais de jogadores caros, pode não sobrar dinheiro.

Além disso, a indenização prevista só é válida após 28 dias da contusão. O clube só pode entrar com o pedido de ressarcimento depois desse período.

Em uma conta prévia, ainda a grosso modo, a estimativa é de que esse valor fique em torno de 6 milhões de euros. No final das contas, o Al-Hilal que terá o maior prejuízo pela contusão sofrida por Neymar diante do Uruguai.