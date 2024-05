O que se diz no Corinthians da apuração policial sobre suposta 'laranja'?

A coluna também tentou ouvir Rubens Gomes, ex-diretor de futebol, mas ele não respondeu à mensagem enviada. Rubão sustenta ter ouvido do presidente Augusto Melo que o dirigente tinha tocado a negociação sem intermediário.

A seguir, leia o que um vice-presidente, dois presidentes de órgãos internos do clube, um ex-presidente e outros personagens importantes na política corintiana disseram sobre a investigação policial.

Entendo ser de vital importância a investigação patrocinada pela autoridade policial para apuração de eventuais ilícitos. Para a atual diretoria do Corinthians, o que interessa é a verdade e, por conta disso, todo e qualquer esclarecimento será de suma importância. Ainda, embora não vislumbre ilicitudes internas do clube, sempre é importante apurarmos as condutas de nossos parceiros Armando Mendonça, 2° vice-presidente do Corinthians



Para o Corinthians, isso é excelente. Se algo for encontrado de irregular ou ilegal, o Conselho Deliberativo, além das medidas internas que já estão sendo adotadas, poderá encaminhar outras face ao que por ventura a polícia encontre. Caso haja irregularidade e/ou ilegalidade referente ao intermediário que encontra-se oficialmente no contrato, o clube poderá excluí-lo e cobrar eventuais prejuízos. Se aparecer colaborador do clube no negócio de forma irregular, ele será punido. Se nada houver, o assunto acaba. Toda a transparência é muito positiva para o Corinthians e para quem o ama. Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo

A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo está fazendo suas apurações. Com tantas notícias sobre o caso, é normal que a polícia investigue. Essa investigação vai ser útil para o Corinthians. Se ficar provado que alguém do clube fez algo errado, [o responsável] poderá ser expulso. E o Corinthians poderá tomar medidas na Justiça para ser ressarcido, se for o caso. Que se apure logo e que o clube se livre disso, é algo que prejudica a imagem do Corinthians. Miguel Marques e Silva, presidente do Cori (Conselho de Orientação)



Eu não sei se é verdade [a transferência de dinheiro da intermediadora para uma empresa em nome de 'laranja'], mas é melhor esclarecer logo porque acabam as conversas André Luiz Oliveira, candidato à presidência derrotado na última eleição

A situação chegou num ponto em que é absolutamente necessário que seja esclarecido como chegou na negociação esse Alex Cassundé [dono da intermediadora]. É sabido que é uma situação complexa porque envolve muito dinheiro. Seria ótimo a polícia esclarecer o que aconteceu. Seria ótimo para o clube. O próprio clube deveria lutar para esclarecer. Antônio Roque Citadini, conselheiro vitalício, ex-companheiro de chapa de Augusto, mas que votou em André Luiz