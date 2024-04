Morumbisonolento!

Ferreirinha estava no lugar de André Silva, Rony no de Endrick, Luiz Guilherme no de Estêvão, Luis Zubeldía e Abel Ferreira não paravam.

Michel Araújo pôs o São Paulo na frente em cartões : 4 a 3, mas tinha jogo, longe de ser bom, ao menos mais insinuante.

Mayke e Vanderlan também entraram, nos lugares de Marcos Rocha e Piquerez.

O clássico permanecia com a feia cara do 0 a 0 e o Palmeiras parou de jogar, intimidado com a reação são-paulina.

Até James Rodriguez entrou, aos 39, no lugar de Luciano, diante de quase 56 mil torcedores que faziam o barulho que podiam, mesmo frente a um jogo monótono.

Aos 90 minutos, eram 30 faltas, uma a cada três minutos, se a matemática não me falha, e mais seis minutos de acréscimos.