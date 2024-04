Ziraldo, nosso querido Velhinho Maluquinho

Jeremias era tão bom, mas tão bom que, botafoguense, com dois filhos rubro-negros, quando o Glorioso fazia gols no Flamengo ele saía da sala, ia ao banheiro, fechava a porta e só aí soltava o grito de gol.

Ziraldo redesenhou todos os mascotes dos principais clubes do Brasil, cada um mais bonito que o outro.

A sensibilidade de Ziraldo para retratar a invasão corintiana de 1976 Imagem: Ziraldo, Reprodução JB

E quando houve a célebre Invasão Corintiana no Rio, em 1976, estampou na primeira página do Jornal do Brasil, então o mais importante do país, duas charges inesquecíveis para a Fiel.

Nem Ziraldo e nem seus personagens jamais morrerão.