Só há um favoritaço nas principais decisões estaduais

Em Minas, 2 a 2 na ida, a volta será no Mineirão, às 15h30, só com torcedores do Cruzeiro. O Atlético é superior, mas o Cruzeiro já mostrou que pode. Não tem favorito e será transmitido pela Globo Minas além do Premiere.

Também na Bahia, no domingo, às 16h, embora com o Vitória na frente por 3 a 2, a obrigação é tamanha do superior Bahia, que a vantagem rubro-negra corre risco.

Transmissão na TVE da Bahia, que se vê também na internet.

Tão ou mais favorito que o Athletico é o Sport depois que, nos Aflitos, derrotou o rival Náutico por 2 a 0 e irá recebê-lo na Arena Pernambuco, com recorde de público já assegurado, também no sábado, às 16h30, pelo Goat, na internet, além da TV Globo Nordeste.

Finalmente, Ceará e Fortaleza ficaram no 0 a 0 e decidem tudo no Castelão, às 16h40, também no canal GOAT, sem favorito.