É proibido entrar com água no Morumbi

POR ROGÉRIO SILVA

Ontem fomos a mais um jogo no Morumbi, o quinto neste ano. O dia estava muito quente e eu e Tomé, meu filho de 10 anos, compramos uma garrafa de água antes de entrar no estádio.



Eu havia lido sobre a portaria editada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e observado as manifestações do Ministério dos Direitos Humanos quando da morte da jovem no Show da Taylor Swift, no Engenhão.

Eles foram enfáticos que garrafas de água seriam permitidas.



Eis que ontem a segurança do SPFC não nos deixou entrar com água.