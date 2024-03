Futebol por Brumadinho reúne Rei Reinaldo e vítimas do Ninho do Urubu

Na luta por justiça, ele pratica solidariedade também.

No dia 23 de março estará no "Futebol por Brumadinho", jogo que marcará os cinco anos de outra tragédia: o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que matou 272 pessoas em poucos minutos, em 25 de janeiro, também de 2019.

"Eu sei da luta deles e estarei presente, como também estive em um ato de protesto pela morte de tanta gente no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Também houve a tragédia em Mariana. Todas as famílias que sofrem com a falta de punição dos responsáveis e que lutam por justiça devem estar juntas sempre", diz Darlei.

O "Futebol por Brumadinho" reunirá, a partir das 8h30 da manhã, uma seleção de masters de Minas, com jogadores como Donato, Sérgio Araújo e Célio Lúcio, contra uma outra, reunindo parentes de vítimas da tragédia.

Entre as vítimas, havia 15 jogadores de clubes da cidade, inclusive do Canto do Rio, onde será realizado o evento.

O time local, que enfrentará os veteranos, terá um belo reforço: Reinaldo, o maior ídolo da história do Atlético, com 255 gols marcados em 475 jogos e que também atuou pela seleção brasileira, com 14 gols em 37 jogos, inclusive na Copa de 1978, quando marcou um gol.