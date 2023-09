Tenho algumas perguntas.

Por que só agora?

Ontem (26), Tite chegou no Rio de Janeiro para tratar com o Flamengo. Para mim, foi por isso que o Duilio Monteiro Alves demitiu o Vanderlei, pois ainda pode ter uma esperança de contar com o retorno do ex-técnico da seleção brasileira.

Sem convicção, sem planejamento, sem planos, sem nada. Mais um passo em falso dessa presidência.

Por que esperaram até hoje se o rendimento do time nunca foi bom e as coletivas do Vanderlei foram totalmente desconectadas?

Não tem outro motivo a não ser perder o Adenor para o rival Flamengo.