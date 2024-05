Corinthians melhora e tem recorde de finalizações com António pós Paulistão

Só contra a Ponte Preta, quando perdeu o jogo e chutou 26 vezes, quatro no alvo, António Oliveira viu seu Corinthians finalizar mais do que fez contra o Argentinos Juniors. Foram 19, nove certeiras, uma a mais do que contra o Fortaleza, jogo em que houve consenso de que a atuação tinha demonstrado evolução.

Não que seja um time brilhante, mas o primeiro tempo foi convincente. Menos posse de bola, velocidade na transição, pressão, como a que resultou no terceiro gol, anotado por Yuri Alberto.

Embora ainda receba muitas críticas, Yuri Alberto é o melhor centroavante que o Corinthians possui e artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols. Mas quem cresce a olho nu é Wesley, homem dos dribles e capaz de desconcertar defesas adversárias.