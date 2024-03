O mistério de James. Por que joga bem pela Colômbia e não no São Paulo?

Jogou 45 minutos.

Na semana anterior, passou quatro dias sem treinar, apenas fazendo fisioterapia dentro do Centro de Treinamento do São Paulo, por sentir dores após disputar 32 minutos no estádio Novelli Júnior, na vitória por 3 x 2 sobre o Ituano. Foi uma das razões de não ter disputado mais do que 11 minutos e acréscimos no empate contra o Novorizontino, da eliminação do estadual. Também um dos motivos por não ter sentido bem para cobrar pênaltis, no desempate.

Nos dois últimos jogos do São Paulo, James disputou 43 minutos, fora acréscimos. Em Espanha 0 x 1 Colômbia, passou 45 minutos no gramado, mais os acréscimos.

Não é novidade a pergunta sobre jogadores que atuam bem por sua seleção e não por seu clube. Esta questão perseguiu Rivaldo, antes da Copa do Mundo da Ásia, em que foi um enorme destaque. No Brasil, perguntava-se por que só jogava bem pelo Barcelona. Na Espanha, questionava-se por qual razão só jogava bem pela seleção. Na verdade, era decisivo tanto pelo Barça, quanto pela seleção.

James tem sido decisivo pela seleção colombiana. Pelo São Paulo, disputou apenas 17 partidas das 40 de seu clube desde sua chegada. Fez dois gols e deu uma assistência, não jogou nem a final da Copa do Brasil nem da Supercopa, os dois títulos são-paulinos desde sua contratação.