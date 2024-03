O choro revelador de Vinicius Junior

Vinicius Junior chorou durante sua entrevista coletiva, ao dizer: "Que pessoas negras possam ter vida normal, como todas as outras, eu luto por isso, porque por mim já teria desistido. Se eu ficar em casa, ninguém me xinga, não acontece nada comigo... Eu vou para os jogos e tento fazer o melhor e nem sempre é possível. Preciso me concentrar muito..."

E chorou.

É por isso que Vinicius fala.