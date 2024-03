Brasil não tinha tantos estreantes desde transição de Zico para Romário

No amistoso de 1987, em Wembley, em que Carlos Alberto Silva estreou na seleção principal com seis iniciantes, a Inglaterra tinha nove remanescentes da Copa do Mundo do ano anterior. Apenas Stuart Pearce, como debutante, e Tony Adams, em seu terceiro compromisso pela seleção. O Brasil não era favorito. Empatou.

Dorival Júnior pode ter como missão o começo de uma nova geração, que não venha a ser campeã mundial sob seu comando. Importante o processo de mudança, com critério e parcimônia. Carlos Alberto Silva foi muito importante pela coragem de lançar seis jogadores que seriam campeões mundiais sete anos depois.

Ninguém se lembra de seu trabalho. Todo mundo sabe que Parreira foi campeão mundial com Taffarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Dunga, Raí e Romário no grupo.