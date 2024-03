São Paulo não cogita troca de técnico e acerta em manter Carpini

A cúpula do São Paulo está a caminho de Assunção para o sorteio dos grupos da Libertadores, que acontecerá na noite desta segunda-feira. Na bagagem, leva a certeza de que o trabalho de Thiago Carpini é bom e de que ele será o treinador no retorno do clube à principal competição da América do Sul.

A Libertadores sempre foi a prioridade do São Paulo para este ano e parece contraditório pensar que o estadual, há mais de vinte anos tratado como preparação, torne-se foco de crise.

Há questões a acertar. Liderar um grupo de estrelas, dar a James a responsabilidade de estar presente, ser líder técnico e, consequentemente, não se ausentar num momento decisivo, como a disputa por pênaltis.