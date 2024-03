Caso James Rodriguez. Elenco do São Paulo é crítico em relação a colombiano

Até mesmo os líderes do elenco olham com desconfiança.

O episódio dos gritos de burro para Thiago Carpini, as cobranças para que jogasse mais minutos e sua recusa em participar da disputa por pênaltis, sob argumento de que não se sentia "confortável" aumentaram as observações a respeito do comportamento do colombiano.

Depois da eliminação contra o Novorizontino, os líderes do grupo fecharam a porta do vestiário e fizeram uma manifestação de apoio a Thiago Carpini. Pediram desculpas pelo que não conseguiram produzir contra o Novorizontino, elogiaram o trabalho, deixaram claro que, na opinião deles, o treinador não é o único responsável pela desclassificação.

Sobre James Rodriguez.

O meia não treinou durante toda a semana passada, porque acusou desgaste depois de participar de apenas 32 minutos da partida contra o Ituano. Só voltou ao trabalho de campo na sexta-feira, dia em que também passou pela fisioterapia. Diz-se que nos treinos físicos, a cada três tiros de 100 metros de seus colegas, James só é capaz de fazer um.

Esse nível de compromisso não melhorou depois do pedido para ser reintegrado ao grupo.