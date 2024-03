O Maracanã também é da Baixada! Nova Iguaçu na decisão

Foi o Nova Iguaçu quem quis jogar no Maracanã e por mais que seja um equívoco vender ingressos no site do Vasco, o argumento de inversão de mando não se sustentava. O estádio é do Estado do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense é a segunda região mais populosa, abaixo apenas da capital.

O Orgulho da Baixada não queria só dinheiro. Queria espaço. Que diferença faria jogar em Volta Redonda em relação à torcida? Haveria mais vascaínos de qualquer jeito. Menos espaço.

O contra-ataque foi a arma do técnico Carlos Vítor desde o início, mas com trocas de passes firmes de Yago, velocidade de Xandinho, infiltrações de Bill, o pivô de Carlinhos. O time é bom. O único a fazer gol no Flamengo durante a campanha do estadual. Rubro-negro reserva, em João Pessoa, com mando do time da Baixada. Gol do Nova Iguaçu.