Adidas x Puma x Nike...Brasil pode ter concorrência inédita no mundo

Recentemente, o único exemplo diferente foi o rompimento do Boca Juniors com a Nike, para fechar com a Adidas, histórica fornecedora do River Plate.

Houve um tempo em que a Adidas não tinha concorrência. Tempo em que o futebol brasileiro não debatia valores de contratos de sponsor esportivo. Em 1987, a Adidas, fornecia uniformes para onze dos 16 clubes da Copa União. Não havia concorrência e ninguém ganhava muito.

Hoje, a Adidas negocia com o Palmeiras, pode suceder a Puma, enquanto negocia a renovação com o Flamengo. Os dois valores serão iguais ou o Flamengo vai ganhar mais? O natural é o rubro-negro ganhar mais pela quantidade de torcedores e pela renovação de um acordo que já havia. A questão é que com dois clubes deste tamanho, é muito difícil dar condições e distribuição igual para os dois lados.

Algum dos dois vai ganhar mais, ou no contrato bruto ou nos royalties por vendas.

O Flamengo renovará com a Adidas, o Corinthians seguirá com Nike e o Palmeiras faz uma concorrência, que apenas deve ser profissional.

O anúncio do vencedor deve ser feito até o início de abril.