Fla bate Corinthians com show de joia em dia de Tite bem e erro de António

O primeiro tempo foi de domínio total do Flamengo. Na etapa final, o Corinthians voltou um pouco melhor e teve grande chance desperdiçada por Cacá. O próprio Cacá falhou na origem do segundo gol rubro-negro.

Com a vitória que alivia a crise, o Flamengo vai à liderança, com 11 pontos, e aguarda os demais resultados da rodada. O Corinthians é apenas o 15º, com cinco pontos.

O Rubro-Negro voltará a campo para duelo decisivo com o Bolivar (BOL), quinta-feira, no Maracanã, pela Libertadores. O Corinthians enfrentará o Argentinos Juniors (ARG), terça, pela Sul-Americana.

Flamengo reage

O Flamengo dominou o Corinthians no primeiro tempo. O Rubro-Negro de Tite teve uma postura diferente em relação aos últimos jogos e acuou o Timão de António Oliveira.

Tite surpreendeu ao escalar o garoto Lorran no time titular. A novidade se destacou na armação e tornou o time mais ofensivo. Ele deu a assistência para Pedro abrir o placar aos 19 minutos. O centroavante deixou Félix Torres no chão e bateu Carlos Miguel, que foi mal no lance.