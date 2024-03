Hernan: Belmonte só gravou vídeo de desculpas para salvar os jogadores

Nos bastidores do São Paulo, se entende que o vídeo foi gravado para salvar os atletas da punição e o São Paulo não ser prejudicado no restante do Paulista. Essa foi a leitura, só que eles não contavam com esse vazamento. Ao vazar o vídeo, ficou a sensação para a torcida do São Paulo que o Belmonte voltou atrás. Ele estava sempre muito firme: 'não vou pedir desculpas', 'é a opinião do São Paulo em relação ao Abel'. De repente, do nada, um pedido de desculpas fez o torcedor do São Paulo pensar: 'estão se curvando ao rival'. O fato é que o Belmonte agora recebe muita cornetada de palmeirenses por ter sido um acordo-fantoche. A pancadaria está vindo de tudo quanto é lado, mas o Belmonte acabou fazendo isso para, entre aspas, salvar os atletas.

O colunista do UOL contou que o São Paulo não gostou do vazamento e vai apurar quem vazou.

O São Paulo ficou bastante incomodado com o vazamento desse vídeo e eles estão querendo checar para ver quem de fato vazou, se foi alguém no STJD ou na Federação Paulista. Mas o fato é que, antes da homologação do acordo, o vídeo já estava nas redes sociais e no noticiário . André Hernan

