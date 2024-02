Reunião em São Paulo pode definir hoje a união de clubes por direitos de TV

"Todos querem a mesma coisa e não conseguem fechar. Então, o que estamos tentando é pelo menos nos unirmos para sermos um bloco comercial em conjunto, porque seria muito melhor e os valores seriam muito mais relevantes. Estamos muito próximos, sabe?", disse Leila Pereira ao podcast de Casagrande, Casão Pod Tudo, na semana passada.

Dependendo do resultado da reunião desta manhã, em São Paulo, acredita-se que haverá entre 30 e 39 clubes com unidade para negociar os direitos com várias mídias.

A desigualdade da divisão dos direitos está muito vinculada à plataforma pay per view. Imaginava-se que hoje o valor total do pacote fosse de R$ 700 milhões e só há R$ 370 milhões. A plataforma diminui de tamanho a passos largos e está em seu último ano de contrato. O Flamengo detém R$ 170 milhões desse total, aproximadamente, e o Corinthians R$ 130 milhões.