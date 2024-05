Cuca se divertiu com Abel! Nem parecia o Palmeiras...

Mas, em determinados momentos, parecia que a partida estava sendo disputada na Arena da Baixada.

O Athletico-PR de Cuca foi superior ao Palmeiras simplesmente nos 90 minutos de duelo.

Chegou com MUITO perigo algumas vezes no primeiro tempo.

Bento salvou o Furacão um pouco antes do intervalo, defendendo cobrança de pênalti de Raphael Veiga, que poderia ter mudado o jogo.

Mas, com o 0 a 0 no placar, o time de Cuca voltou com tudo para a etapa final e sacramentou os 2 a 0 no placar, e até que com certa facilidade.

E isso que o Alviverde se livrou do terceiro gol, de Canobbio, que foi anulado pelo VAR…