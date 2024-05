Cássio até que aguentou muito tempo

Evidentemente o nobre e antenado amigo internauta já soube que Cássio está muito próximo de trocar o Corinthians pelo Cruzeiro, certo?

Caso não saiba, aconselho que veja todas as informações neste furo do grande Samir Carvalho, aqui do UOL.

Uma notícia que, agora, quem diria, anda tirando o sono de muitos corintianos.