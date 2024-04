Alguém ainda tem coragem de negar que o Galo é o Maior de Minas?

E a coisa ficou ainda pior no segundo tempo da partida derradeira, no Mineirão, quando Mateus Vital abriu o placar para a equipe celeste.

Com o tanto de gol perdido pelo Galo durante o clássico, estava difícil de acreditar que os comandados de Milito pudessem marcar pelo menos dois diante do rival em poucos minutos.

Mas aí o treinador Nicolás Larcamón, do Cruzeiro, resolveu dar uma mãozinha ao Maior de Minas, tirando Mateus Vital e armando retranca com três zagueiros.

Poucos minutos depois, Saravia marcou o tento que recolocou o Galo no jogo.

Depois disso, a Raposa, com a equipe muito retraída, não conseguiu segurar a bola no ataque e logo levou mais dois: de Hulk e de Gustavo Scarpa, para silêncio total do Mineirão, que só contava com a torcida azul em suas cadeiras.

Quinto título seguido do Atlético-MG!