Barra FC caminha para ter CT de alto padrão e garimpa 'novos Firminos'

Sensação da atual edição do Campeonato Catarinense, tendo vencido no último fim de semana o Figueirense, por 3 a 1, o Barra Futebol Clube caminha para lançar muito em breve, dentro de um a dois meses, um centro de treinamento de alto padrão, com quatro campos de dimensão oficial e alojamento para 120 jogadores, numa área de 120 mil m². Um passo significativo para, aos poucos, fincar posição no futebol brasileiro.

Toda a estrutura do clube de Balneário Camboriú, fundado em 2013, está suportada por um forte investimento alemão. É administrado há três anos pelo grupo HOBRA, ligado à ROGON, e estreou na elite catarinense em 2022. Agora, também se prepara para nas próximas semanas jogar pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro.

"É como ver o desenvolvimento de um filho. Há então, naturalmente, as dores de crescimento, entre elas ter de iniciar um projeto quase que do zero, partindo de um clube pequeno. Para alguns, por exemplo, seria muito mais fácil comprar um clube pronto", revelou o espanhol Mariano Maroto Lopez, CEO do Barra FC e representante do investidor europeu, em entrevista ao UOL Esporte.