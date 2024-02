Otávio Ataíde: Flamengo recebe R$ 19 milhões com venda para o Porto

O Flamengo esfrega as mãos para receber 3,6 milhões de euros (R$ 19,2 milhões) da transferência em definitivo de Otávio Ataíde do Famalicão para o Porto.

A negociação entre os clubes portugueses foi acordada no último dia do mercado de inverno na Europa em 12 milhões de euros (R$ 64,2 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador, sendo que o Rubro-Negro era dono de 30%.

O Famalicão, por sua vez, vendeu 50% e manteve os restantes 20% do defensor, que assinou com os dragões um contrato válido até junho de 2028 - protegido ainda por uma multa rescisão de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões).