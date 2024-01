O São Paulo está preparando uma oferta de renovação de contrato para o zagueiro Diego Costa. O contrato do jogador se encerra no fim de 2024 e clube quer se antecipar, já que o zagueiro é considerado peça fundamental.

A Direção são-paulista estuda fazer uma oferta dentro da realidade financeira do clube. Com a saída de Beraldo para o PSG, da França, o São Paulo conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Diego Costa para a posição.