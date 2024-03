Dorival cumpre papel de bombeiro da seleção e conta com estrela de Endrick

No jogo de hoje, Dorival fez o simples. Colocou os jogadores para atuarem o mais próximo possível de suas funções nos respectivos clubes. Não pediu que os laterais jogassem como pontas, os zagueiros não precisavam começar todas as jogadas como era com Diniz e armou um meio-campo com três jogadores extremamente móveis. Paquetá fez excelente partida e só não saiu do jogo com assistências por falha na finalização de Vini Júnior.

Claro que podemos falar de problemas. O sistema defensivo bateu cabeça mais de uma vez na hora de marcar a Inglaterra, especialmente na bola área do primeiro tempo, mas é importante notar que o setor tinha Beraldo e Fabrício Bruno, dois estreantes após os cortes de Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Também é bom Dorival perceber que pode confiar mais em Endrick. Raphinha não fazia boa partida e demorou a ser substituído. O ataque do Brasil precisa ser Vini, Rodrygo e Endrick. Não é à toa que o Real Madrid investiu nos três.

Na teoria, o jogo contra a Inglaterra é para ser mais difícil do que será o jogo do meio de semana com a Espanha. Para Dorival ter calma até a hora de convocar a Copa América, é importante mais uma boa apresentação.