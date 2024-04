Sportv comemora liderança na audiência esportiva da TV paga no 1º trimestre

O sportv está comemorando a liderança entre os canais esportivos no primeiro balanço trimestral de audiência da TV por assinatura. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o canal foi visto por mais de 30,6 milhões de pessoas entre janeiro e março de 2024.

A vice-liderança ficou com o Premiere, mesmo sem as transmissões do Paulistão este ano, que alcançou 25,5 milhões. Com isso, o sportv pode celebrar também uma vantagem de 22% sobre o alcance do terceiro colocado.

Outro motivo de comemoração veio com o feito de ter registrado o jogo de maior alcance no período na TV paga, um clássico entre Vasco e Flamengo no Campeonato Carioca, que chegou a mais de 4,5 milhões de pessoas no sportv e no Premiere no dia 4 de fevereiro.