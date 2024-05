Episódio maciço de branqueamento de corais piora no mundo todo

"Estou muito preocupado com o estado dos recifes de coral em todo o mundo", disse Derek Manzello, coordenador do programa da NOAA sobre essas formações naturais, em uma coletiva de imprensa.

Desde o anúncio deste novo episódio, há um mês, "nove outros países e territórios relataram grave branqueamento de corais, incluindo a Índia e o Sri Lanka", disse ele.

"Isso ilustra que este evento está crescendo em tamanho e impacto", acrescentou. Nada menos que 60,5% da superfície global dos recifes foi afetada pelo estresse térmico nos últimos 12 meses, um recorde anual, segundo a NOAA.

Ainda assim, o anterior evento global de branqueamento em massa, que ocorreu entre 2014 e 2017, continua a ser o pior em termos de impacto acumulativo e duração, pelo menos por enquanto, detalhou.

Espera-se que o episódio atual persista e se espalhe para novas áreas durante o verão no hemisfério norte.

Em particular, o Caribe já começa a ver o aumento do calor mais cedo do que o esperado. A Grande Barreira de Corais, a nordeste da Austrália, também foi afetada.