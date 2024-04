Por que 19 de abril é Dia dos Povos Indígenas? Data 'nasceu' no México

Respeito à igualdade de direitos e oportunidades para todos os grupos da população da América;

Respeito por valores positivos de sua identidade histórica e cultural a fim de melhorar a situação econômica;

Adoção do indigenismo como política de Estado;

Criar o Dia do Aborígene Americano em 19 de abril.

Dia dos Povos Indígenas no Brasil

No Brasil, três anos após o congresso, em 1943, um decreto-lei do então presidente Getúlio Vargas estabeleceu a data em homenagem aos povos indígenas, originalmente chamada de "Dia do Índio".

Quem o convenceu foi general Marechal Rondon que tinha origem indígena, e que criou em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, que se tornou a atual Funai (Fundação Nacional do Indígena).

Por que o 'Dia do Índio' virou 'Dia dos Povos Indígenas'?

Até 2022, a data ainda era conhecida por "Dia do Índio", mas a Lei 14.402/22 alterou o nome para "Dia dos Povos Indígenas". A mudança de nomenclatura ocorreu para valorizar a diversidade étnica e cultural desses povos e reconhecer a pluralidade existente entre as diferentes etnias do país.