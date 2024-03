Frutas da Amazônia combatem desnutrição e mantêm floresta em pé, diz livro

As frutas amazônicas são fundamentais para a alimentação, a saúde, a cultura e para a preservação da biodiversidade. Em livro lançado nesta terça-feira (26), pesquisadores do Instituto Mamirauá, da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Laboratório de Biodiversidade e Nutrição (LabNutrir) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) destacam o potencial nutritivo de frutas como açaí-do-mato, buriti, tucumã e jenipapo no combate à fome e à desnutrição.

O livro "Frutas da Floresta: o Poder Nutricional da Biodiversidade Amazônica" tem o objetivo de disseminar informações nutricionais e culturais desses alimentos de forma acessível e lúdica, com esquemas e ilustrações.

Ele será distribuído para professores escolares, merendeiras e agentes de saúde de comunidades do Amazonas.