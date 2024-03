Projeto coloca torres na Amazônia para avaliar efeitos do aumento de CO2

Mas a questão é menos óbvia quando se analisa esse efeito de fertilização por CO2 na escala macro do ecossistema Amazônico. Por exemplo, a falta de nutrientes no solo (no caso da Amazônia, principalmente o fósforo) pode limitar qualquer resposta da vegetação ao aumento do CO2 atmosférico. Então, as projeções de modelos acerca do futuro da Amazônia frente às mudanças climáticas esbarram em como o efeito de fertilização por CO2, se existente, poderá refrear ou contrabalançar os impactos deletérios do aumento de temperatura e da redução de chuvas na região.

Fertilização por CO2 em questão

Dados observacionais oriundos de parcelas florestais que são monitoradas desde o final dos anos 1970 mostram que as florestas intocadas da Amazônia (sem considerar áreas desmatadas) vêm atuando historicamente como um sumidouro de carbono, isto é, retirando carbono da atmosfera e o armazenando na sua biomassa. A explicação mais aceita para isso é que o aumento de CO2 atmosférico vem estimulando este crescimento no estoque de biomassa da Floresta Amazônica.

Essa capacidade da floresta de atuar como sumidouro de carbono, no entanto, já ficou 30% mais fraca desde os anos 1990, e acredita-se que isso vem acontecendo devido ao aumento das temperaturas na região. E uma hipótese que não pode ser descartada é que estaria ocorrendo uma suposta saturação do efeito de fertilização por CO2, seja pelos extremos climáticos, seja pela falta de fósforo no solo (o fósforo é um nutriente importantíssimo para a construção do material genético, moléculas energéticas e membrana celular. Sem ele, as plantas têm dificuldade para crescer).

Os modelos computacionais que primeiro apontaram a hipótese de um ponto de não retorno Amazônico agora pouco podem fazer sem evidências diretas de campo. Diante disso, atualmente a única e melhor maneira de se testar de forma controlada a existência, magnitude e duração do efeito de fertilização por CO2 na escala de ecossistema é por meio de uma tecnologia conhecida como FACE (Free-Air CO2 Enrichment, ou "enriquecimento por CO2 ao ar livre").

O que é o FACE

O FACE é um sistema de torres instaladas em uma configuração circular, ligadas a um tanque de CO2 puro, que liberam, dentro do seu círculo, um ar enriquecido em CO2. Um complexo sistema de sensores e válvulas permite um controle fino para que a atmosfera dentro do círculo de torres tenha a concentração pretendida de CO2.