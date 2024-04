Aquecimento global cria novo desafio para escalar o Everest: o cocô

Isso pode indicar um declínio no interesse pelo Everest - ou não. Pode ser que muitos candidatos a escalar o Everest estejam agora se pré-aclimatando em casa em tendas hipóxicas e, portanto, chegando mais tarde. Ou ainda porque a montanha mais alta do mundo pode, pela primeira vez em quatro anos, ser escalada pelo lado norte, no Tibete.

Devido à pandemia do coronavírus, as autoridades chinesas haviam fechado as montanhas do Tibete para expedições estrangeiras. As equipes que desejam escalar o Everest pelo norte nesta primavera ainda estão aguardando suas permissões de entrada no Tibete. A fronteira só deverá ser aberta depois de 7 de maio. A temporada do Everest no lado norte termina em 1º de junho. As autoridades chinesas limitaram o número de permissões a 300, e escaladas sem oxigênio engarrafado são proibidas acima de uma altitude de 7 mil metros.

Chips de rastreamento e sacos de cocô

No lado sul do Nepal também há novas regulamentações. Todos os montanhistas precisam ter chips de rastreamento eletrônico costurados em suas jaquetas. O objetivo é facilitar as buscas caso alguém desapareça.

Esse sistema provou ser útil em buscas após avalanches nos Alpes, mas especialistas duvidam que possa elevar a segurança na área do cume do Monte Everest. Segundo Lukas Furtenbach, chefe da agência austríaca de expedições Furtenbach Adventures, o alcance do sistema é significativamente reduzido no caso de avalanches de gelo. "Seria melhor se os guias não deixassem seus clientes sozinhos", diz Furtenbach. "Assim o problema estaria resolvido."

Este ano também é obrigatório, pela primeira vez, que os montanhistas levem sacos de excrementos consigo na escalada, para que sejam usados e levados de volta. Os sacos de cocô foram desenvolvidos especialmente para uso externo e podem ser perfeitamente fechados. Seu interior é revestido com uma mistura de agentes gelificantes, enzimas e substâncias neutralizadoras de odor. Isso garante que as fezes fiquem fechadas no saco e que o odor seja reduzido.