Estudo: empreendedorismo vira estratégia contra crise econômica nas favelas

Entender como as populações de baixa renda lidaram com os efeitos da crise econômica que se instalou no país a partir de 2014 foi o objetivo da pesquisa "A crise vista da periferia: luta pela mobilidade social nas fronteiras da (i)legalidade", realizada por Leonardo de Oliveira Fontes com apoio da FAPESP.

O artigo Between dreams and survival: the (dis)embeddedness of neoliberalism among entrepreneurial workers from São Paulo's peripheries (Entre sonhos e sobrevivência: o (des)enraizamento do neoliberalismo entre trabalhadores empreendedores das periferias de São Paulo), publicado recentemente no International Journal of Urban and Regional Research, é um dos resultados da investigação.

Fontes é atualmente professor do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisador do Núcleo de Etnografias Urbanas do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento).